Becali isi DESFIINTEAZA ECHIPA dupa 0-0 cu CFR: "CFR? NISTE PROSTI! Trebuiau sa ne BATA RAU! " Intrare DURA le Teja: "Poate nu-s antrenati!!"

Becali e suparat rau dupa 0-0 cu CFR Cluj!

Patronul FCSB e dezamagit de ceea ce au aratat jucatorii lui pe terenul liderului. Becali spune ca CFR-ul ar fi castigat meciul daca ar fi fortat. "Poate fotbalistii nu-s antrenati" - acuza Becali. Chiar daca pare nemultumit si de Teja, seful stelistilor il asigura pe antrenor ca va continua si din vara, indiferent de modul in care se va incheia sezonul.

"Am sperante mici la titlu, dar exista. Mici, foarte mici. N-are rost sa ne facem calcule. Stiti de ce mai sunt sanse? Pentru ca Viitorul e in lupta cu Craiova pentru locul 3. Ma bazez pe Viitorul si pe Craiova, care joaca pentru locul 3. Noi nu jucam... Eu comentez ca stapan, proprietar. Eu simt ceva. Ei au fost prea prosti! Daca intrau sa castige meciul, ne bateau de ne uscau! Ei in repriza a doua si-au dat seama ca noi am intrat ca sa ne bata CFR-ul! Prosti astia de la CFR! Ne dadeau 2-3 daca jucau! Am jucat cu o echipa adormita, lenta! Unde am avut atitudine? N-am vazut.

Cum sa castigi cand tu n-ai un corner intr-o repriza? Nu poti sa castigi un meci! Nu poti! Daca n-ai un corner, inseamna ca tu nu joci. Adormiti, fara curaj, nu avem jucatori de anvergura. Junior Morais mi-a placut! Filip si el fricos... Ce frica, e meseria voastra! N-au curaj, nu stiu! Nu sunt bine antrenati, nu stiu! Daca n-aveam noroc cu Sepsi, care era stoarsa, puteam sa pierdem cu Sepsi! Ia-o Planic, ia-o Cristea, ia-o Teixeira, inapoi la Balgradean. E posibil asa ceva? Asta-i posesie? Ne plimbam stanga-dreapta... Asta nu-i fotbal. E posibil sa-si revina, dar ce-am jucat cu Sepsi, ce-am jucat azi, nu avem cum.

Poate a facut antrenamente tari si o sa se vada acum. Bate-i, ca dorm toti! Au fost prosti! Dupa ce s-a jucat, nu meritam sa luam bataie. Dar meritam daca CFR ar fi jucat fotbal, am avut noi noroc! Teixeira a zis ca Teja le-a spus ca obiectivul era sa nu luam gol. Nu stiu ce le-a spus, ca nu sunt eu antrenor! Vedem daca a fost tactica buna la final. Nu trag linie la final, Teja ramane 100%. Locul 2 nu ni-l mai poate lua nimeni! Ce vreti sa mai fac eu?", a spus Becali la Digisport.