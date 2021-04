"Nu le vom da satisfactie oamenilor care ne doresc retrogradarea!" Dinamovistii, increzatori dupa egalul de la Giurgiu

Dinamo a remizat in deplasare cu Astra in prima etapa a playout-ului Ligii 1, scor 0-0.

Dupa meci, fotbalistii dinamovisti s-au aratat extrem de increzatori in faptul ca echipa se va salva de la retrogradare. Anton a declarat ca e un lucru bun faptul ca echipa nu a primit gol si de aici se poate pleca pentru meciurile urmatoare.

"E un inceput, eu zic ca e un rezultat echitabil, un rezultat corect. Ambele echipe au avut sansa lor de a marca. A fost un meci destul de tacticizat, speram ca de aici putem incepe. E important ca am oprit seria asta de meciuri cu gol primit, in seara asta nu am primit gol si de aici speram sa imbunatatim lucrurile si sa adunam victorii.

Fiecare antrenor are filozofia lui, are ideile lui de joc, insa acum nu mai e timp de lamentari, nu mai e timp de gandit prea mult, e timp de luat puncte, avem o situatie destul de dificila, trebuie sa strangem randurile si sa salvam echipa.

E usor sa cautam vinovati, obiectivul nostru e sa salvam echipa, sa ramanem in Liga 1 si la vara vedem ce se intampla. Un aspect mai putin placut este ca nu am reusit sa marcam si avem cateva meciuri bune in care nu reusim sa marcam, insa eu cred ca usor-usor o sa reusim sa spargem gheata, pentru ca ocazii ne creem, aducem mingea in fata portii. E clar ca trebuie sa avem mai mare incredere in noi, sa atacam careul cu mai multi oameni si atunci vom marca si goluri.

Am foarte mare incredere in colegii mei, in staff si cu siguranta vom reusi sa salvam echipa si nu le vom da satisfactie oamenilor care ne doresc aceasta retrogradare", a spus Paul Anton la finalul meciului.

De asemenea, si Deian Sorescu a spus ca este multumit de rezultat si chiar ca a simtit ca Dinamo putea obtine mai mult din meciul de la Giurgiu.

"Suntem multumiti, chiar a fost un meci greu, ii cunosteam pe cei de la Astra, stiam ce joaca. Suntem putin suparati pentru ca puteam sa reusim mai mult. Au avut si ei ocazii, dar puteam sa scoatem mai mult din aceasta partida, dar am terminat un campionat si incepem un nou campionat, avem 9 finale.

Am inceput mai prost, nu am avut sut pe poarta dar am avut vreo 3-4 centrari bune. Nu simtim inca golul, dar cu siguranta daca o vom tine tot asa in meciurile viitoare, vom inscrie. O sa ne fie greu cum ne-a fost si pana acum. Suntem doar noi, mereu am fost doar noi.

Nu stiu ce a putut schimba dansul, a vorbit cu noi, am lucrat mult cu el, dar nu poate sa schimbe asa multe chestii. Sper ca pe viitor sa ne poata ajuta si sa ne dea sfaturi sa putem sa inscriem", a declarat si Deian Sorescu.