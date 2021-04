"Dau tot ca sa salvez Dinamo! Nu vreau sa zic nimic de probleme, gata!" Pentru Dinamo, sezonul incepe acum. Anuntul lui Uhrin

Dusan Uhrin e alesul fanilor din DDB pentru a forta salvarea de la retrogradare.

Cehul refuza sa faca promisiuni, dar ii asigura pe suporteri ca va da totul pentru a o pastra pe Dinamo in Liga 1 la finalul playout-ului. Uhrin vrea mai multa agresivitate din partea jucatorilor sai si refuza sa discute despre problemele clubului.

"Am jucat pozitional, trebuie sa fim mai agresivi. Nu am marcat, dar nici nu am primit gol, asta e important. Dinamo n-a mai scapat fara gol primit de ceva timp. Le-am zis jucatorilor sa fie agresivi, le-am zis jucatorilor la ce ma astept de la ei. A fost un meci bun, ambele echipe au jucat bine. Trebuie sa schimbam multe, atitudinea noastra si multe altele. Lumea spune ca ne batem la retrogradare, dar noi trebuie sa dam tot ce avem mai bun. Avem si Cupa, avem inca 8 meciuri in campionat. E foarte important sa ne concentram la ce avem de facut.

Nu vreau sa ma gandesc la probleme, trebuie sa fim pozitivi. Problema e ca nu avem puncte, ca nu marcam. Trebuie sa ajungem in careu si sa inscriem. Azi a fost greu, Astra a jucat bine. Sunt multumit de jucatori, am luptat. Nu vreau sa fac nicio promisiune. Vreau doar sa promit ca voi da maximum pentru a salva Dinamo", a spus Uhrin la Digisport.