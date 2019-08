Nu s-a mai putut abtine! Unul dinte jucatorii criticati de Becali a rabufnit pe retelele de socializare! Mesajul cu bataie lunga pentru patronul de la FCSB: "Ce stiu ei despre asta?"

Gigi Becali critica jucatorii FCSB-ului cu fiecare ocazie.

Claudiu Belu e unul dintre jucatorii pusi la zid de Gigi Becali. Fotbalistul transferat de la Astra in aceasta vara a fost luat la ochi de patronul FCSB, care l-a amenintat ca il da afara daca nu se concentreaza sa joace cum trebuie.

"O sa vorbesc cu Belu. Daca intr-o luna sau doua nu joaca ce trebuie, pleaca! Asa am facut conventie cu el. Mi-a zis: 'Nea Gigi, cand nu-ti convine de mine, ma dai afara'", a declarat Becali de curand.

Belu a reactionat pe Instagram, acolo unde a tinut sa explice care sunt sacrificiile pe care le face un fotbalist, pe care cei care nu sunt in aceasta postura nu au cum sa ne inteleaga.

"Asta e viata noastra. Ce stiu ei despre meciurile in care ai intrat accidentat sau bolnav? Ce stiu ei despre ce simti tu cand marchezi un gol si colegii vin sa te imbratiseze disperati? (...) Ce stiu ei despre cum tragi in februarie in presezon, traind in iad, in timp ce prietenii tai sunt in vacanta?", este o parte din discursul tinut de Belu pe Instagram.

In imaginile de mai jos puteti citi tot mesajul jucatorului: