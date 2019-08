MLADA - FCSB, joi, 20:00, la ProTV | Mlada e pe val dupa victoria cu Sparta! Becali renunta la FCSB daca nu se califica: "Nu arunc cu banii in foc! Cu 200 de milioane, eu n-o dau cu doua!"

Cehii de la Mlada sunt pe val, inaintea bataliei cu FCSB!

Au invins-o dramatic pe Sparta Praga in campionat. Fostul portar de la FCSB, Nita, a luat 4 goluri.

Mlada a castigat in prelungiri duelul cu Sparta Praga. Nita a dat cu pumnii in pamant, dupa golul din minutul 93. Mlada a castigat cu 4-3 meciul nebun.



"Cu siguranta ne vom califica! Mlada nu e de speriat...", e sigur Andrei Marc.

Nici Gigi Becali nu are emotii: "Iti spun eu, 3-0 FCSB!" Becali e gata sa renunte la FCSB daca nu se califica in grupe: "Daca nu ma calific anul asta si la anul inca o data, dau echipa cui vrea, nu arunc cu banii in foc! Cu 200 de milioane, eu n-o dau cu doua!"

FCSB vrea sa bata in Cehia cu scorul cu care a pierdut in fata Voluntariului - 3-1. Batalia cu Mlada e joi seara de la 20:00 la PRO TV!