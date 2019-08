Dorit de FCSB, Cristi Ganea si-a gasit echipa! Anunt de ultima ora al spaniolilor: cu cine semneaza internationalul roman

Cristi Ganea si-a gasit echipa.

Dorit in trecut si de FCSB, Cristi Ganea se va desparti de Athletic Bilbao in aceasta vara si va continua tot in Spania.

Potrivit ElMundoDeportivo, Ganea este foarte aproape de a semna cu Sporting Gijon. Conform jurnalistilor spanioli, fundasul stanga roman va semna un acord de imprumut cu formatia din liga a doua spaniola. Ganea a jucat si sezonuil trecut in liga a doua, tot sub forma de imprumut, la Numancia.

Cristi Ganea a venit la Athletic Bilbao in 2018, de la Viitorul, dar a jucat doar un meci. Romanul a fost chinuit de accidentari in primele luni de la realizarea transferului si a ratat astfel o sansa important de a se impune ca titular.