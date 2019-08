Croitoru, nemultumit de egal: "Nu sunt bucuros, trebuia sa castigam!" Cum A BLOCAT transferul lui Miron la FCSB: "I-am explicat clar ca nu e momentul acum!"

Botosani a reusit un nou meci spectaculos si ocupa locul 4 in Liga 1. Moldovenii i-au incurcat pe baietii lui Hagi si i-au impiedicat sa urce pe primul loc.

Marius Croitoru a explicat si cum a blocat transferul lui Miron la FCSB.

"Nu sunt bucuros, trebuia sa castigam. Am dominat toata prima repriza, am inceput mai slab repriza a doua, plus sfarsitul reprizei a doua. Cand joci frumos, fotbalul te rasplateste. Miron are incredere in mine si i-am explicat clar: nu e momentul sa faca acum pasul catre nicio echipa. E lider in vestiar si continuitatea ii aduce progres. Cu siguranta vor veni si oferte, si oferte foarte bune. Am vorbit si cu domnul Iftime si i-am spus ce planuri am eu la echipa. Imi place fotbalul ofensiv, mi-am construit echipa pe ideile mele", a declarat Marius Croitoru la finalul partidei.