Adevarul despre vizita lui Mircea Lucescu in vestiarul FCSB! Ce le-a zis jucatorilor

Mircea Lucescu a fost apostrofat de fanii lui Dinamo pentru aparitia surprinzatoare in vestiar la FCSB inaintea partidei cu Mlada Boleslav din Europa League.

Mircea Lucescu a intrat in vestiar la FCSB, insa doar ca sa-i incurajeze pe jucatori. A fost rugat de Gigi Becali, cel ramas fara solutii pentru postul de antrenor dupa demisia lui Bogdan Andone. Becali l-ar vrea manager pe Lucescu la FCSB, insa fostul antrenor de la Dinamo, Rapid, Echipa nationala, Inter, Sahtior sau Zenit nu se gandeste la o revenire in fotbalul romanesc.

Ion Pircalab, fostul mare jucator dinamovist, spune ca a aflat ce a facut Lucescu in vestiar la FCSB. Nu a fost vorba de tactica, ci doar de incurajari pentru jucatori inaintea unui meci important din cupele europene.



"Mircea Lucescu nu a dat indicatii in vestiar la FCSB"

"Am vazut ce s-a intamplat, sunt la curent cu tot. Parerea mea e ca el a fost la meci pentru ca e prieten cu Gigi Becali. E treaba lui ce face in particular, dar el n-are angajament cu Steaua, el nu le-a pupat steagul, nu le-a facut tactica de joc, n-a facut nimic. S-a dus la meci si, probabil, l-a rugat Gigi sa se duca in vestiar le spuna cateva vorbe jucatorilor.

Eu am auzit de la altii din interiorul Stelei ca el n-a dat nicio indicatie de joc. Indicatii au fost date de antrenorul lor. Lucescu doar le-a spus cateva lucruri despre fotbal, despre viata, i-a imbarbatat. A spus-o raspicat ca nu ar putea antrena acolo si zic sa nu-l bagam pe Mircea Lucescu in aceeasi oala cu altii.

E o rautate ce s-a zis, Cornel Dinu a spus-o cam urat si nu stiu daca e corect", a declarat Pircalab in Gazeta Sporturilor.

FCSB o intalneste pe Mlada in returul din Cehia, joi, ora 20:00, in direct la PROTV!