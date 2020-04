"Nu ne-am inteles la bani!" Victor Piturca a dezvaluit ce oferte a avut dupa ce a plecat de la Craiova! Unde ar fi putut ajunge

Victor Piturca a dezvaluit ce oferte a avut din momentul in care a plecat de la Craiova.

Fostul antrenor al celor de la Universitatea Craiova, Victor Piturca, a dezvaluit ca nu a dus lipsa de oferte din momentul in care a plecat din "Banie". A fost ofertat de echipe din Golf, insa nu a acceptat niciuna pana in acest moment.

"A fost o discutie cu un club din Golf. Am primit doua oferte din Kuweit zilele acestea, dar campionatul se va relua foarte tarziu, deci nu se pune problema. Nu vreau sa va spun mai multe, e o echipa de acolo, cea mia buna. Nu vreau sa spun despre cine este vorba. In momentul asta nu se pune problema. Au fost si alte oferte, unele de la echipele pe placul meu, dar nu ne-am inteles la bani. Dar oferte au fost", a declarat Victor Piturca la Realitatea Plus.

Ulterior, Piturca a confirmat si numele echipei din Kuweit. Este vorba despre Kuwait SC, campioana din 2018-2019.