I-au promis o VALIZA de euro ca sa semneze cu ei si i-au zis ca-l duc in Anglia! Anunt de ultima ora: ce oferta a primit Mihaila

Doi impresari activi pe piata din Anglia l-au asigurat pe Mihaila ca-l duc la o echipa tare daca se lasa pe mana lor.

Conform unor surse apropiate de familia fotbalistului, Mihaila a fost tentat cu 250 000 de euro - banii jos - sa semneze cu o firma care ar fi contribuit si la plecarea lui George Puscas la Reading. Intermediarii i-au garantat lui Mihaila ca va avea aceeasi destinatie ca si atacantul nationalei: Anglia. Agentii au discutat cu tatal fotbalistului, care n-a dat insa un raspuns concret. Mihaila e jucatorul de la Craiova cu cea mai buna cota de transfer. Patronul Rotaru viseaza sa ia 10 milioane de euro pentru pustiul de 20 de ani care a impresionat in acest sezon. Mihaila e luat in calcule si de Radoi pentru jocul cu Islanda, de la finalul lunii.

In acest sezon, Mihaila a marcat 6 goluri (4 in campionat si doua in Cupa), si a dat 3 pase de gol.