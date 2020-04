ULTIMA ORA! Anuntul MOMENTULUI in Liga 1! Mihaila, aproape sa se bata cu Ronaldo in Serie A! Oferta de 4 milioane pentru 'perla' Craiovei. Reactia atacantului 

Valentin Mihaila a primit o oferta din prima liga italiana.

UPDATE 20:30

Valentin Mihaila a vorbit la Digi Sport despre interesul lui Cagliari pentru el, afirmand ca nu a primit nicio oferta deocamdata.

"Nu, nu am auzit nimic, sincer. Astept sa ma contacteze cineva daca este ceva serios. Nu stiu nimic. A fost acum ceva timp, auzisem de la domnul Zenga vorbe frumoase despre mine si ca poate trimite o oferta, dar nu am primit nimic.

Normal ca imi surde ideea, daca plec de la Craiova, imi doresc sa plec afara. Campionatele preferate sunt Spania si Italia", a declarat Mihaila la DigiSport.

Extrema stanga a Craiovei are o oferta de 4 milioane de euro din partea echipei antrenate de Walter Zenga, Cagliari, dupa cum scrie AntenaSport.

Conform sursei citate, antrenorul este impresionat de calitatile jucatorului de doar 20 de ani si vrea sa il ia pe Mihaila in Italia. Singurul impediment ar fi patronul oltenilor, Mihai Rotaru, care nu este dispus sa il dea pe jucator pe doar 4 milioane de euro.

Adi Mutu ar putea interveni in transferul lui Mihaila

Valentin Mihaila a vorbit despre selectionerul nationalei de tineret, Adrian Mutu, care s-a oferit sa il ajute cu sfaturi. In contextul unui posibil transfer in Italia, Mutu este potrivit sa il ajute pe Mihaila, datorita experientei pe care o are in Serie A.

"Mi-a spus ca daca am o problema vreodata sau vreau sa cer vreun sfat, sa sun cu nerusinare. Daca va fi o oferta concreta si va fi si din Italia, va dati seama ca il voi suna", a declarat Valentin Mihaila pentru AntenaSport.