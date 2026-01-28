Marți, pe teritoriul României, mai exact între Lugoj și Caransebeș, pe DN6, a avut loc un cumplit accident. Un microbuz în care se aflau mai mulți suporteri ai lui PAOK și care se îndrepta spre Franța ca să susțină trupa din Salonic în deplasarea cu OL, a intrat frontal într-un tir.



Apăsat de tragicul accident de pe DN6, Răzvan Lucescu a lăsat inima să vorbească la conferința de presă: ”Simt o tristețe imensă”



PAOK a cerut amânarea meciului, dar UEFA a refuzat clubul elen. La conferința de presă, Răzvan Lucescu, antrenorul grupării din Salonic, și-a exprimat tristețea asupra situației care s-a întâmplat pe DN6.



”Este o situație foarte dificilă. Există o tristețe imensă din cauza evenimentului care copleșește echipa, dar există și efortul de a lăsa totul deoparte și de a face tot posibilul să jucăm și pentru acești copii. PAOK este ceva foarte special, o familie mare, iar cineva care este din afară nu înțelege ușor acest lucru. Acesta este PAOK. Aceasta este familia PAOK. Trebuie să ne umplem mințile și să luptăm și pentru acești copii.



În alte circumstanțe, am venit cu bucurie și entuziasm să ne bucurăm de meci. Dar lucrurile sunt complet diferite acum. Sunt mai complicate pentru familiile copiilor care au plecat. Nu vreau să vorbesc prea mult despre partea de fotbal. Avem încredere. Trebuie să transformăm această tristețe enormă în putere”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit gazzetta.gr.

