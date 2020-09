"Nu mai vorbeam de cifrele astea!" Fotbalistul care sta in spatele EXPLOZIEI lui Man! Cine l-a impresionat pe MM Stoica: "Poate deveni lider! A facut TOT!"

Dennis Man traverseaza o perioada exceptionala si a reusit sa inscrie 8 goluri in ultimele 4 partide.

Dennis Man are cate un hattrick in ultimele doua partide pentru FCSB si traverseaza o forma incredibila. Atacantul ros-albastrilor a 'explodat' la momentul oportun, FCSB avand nevoie de o forma buna pentru a reusi sa intre din nou in grupele Europa League. Ros-albastrii se vor duela cu Slovan Liberec, joi, in turul 3 al Europa League.

Mihai Stoica spune ca in spatele evolutiilor excelente pe care le-a avut Man in ultimele partide este Olimpiu Morutan, care arata prin atitudinea sa ca poate deveni liderul echipei:

"A iesit la rampa exact cand aveam nevoie mai mare, mai ales ca Florinel Coman va lipsi o perioada destul de lunga. Ei erau baza noastra, dar nu discutam de cifrele de exceptie ale lui Man daca nu il avea in spate pe Olimpiu Morutan. El a aratat doua meciuri consecutiv ca e un jucator care poate deveni lider. A alergat, a intrat in contacte, nu a mai pierdut cu usurinta baloane, a avut viziune, a facut tot ce trebuia sa faca. Asta vrem si de la Dennis. A fost exceptional", a spus Mihai Stoica, la Ora Exacta in Sport.