Condusă cu 2-0 de Drita, FCSB a întors rezultatul în ultima jumătate de oră de pe Arena Națională, după dubla lui Bîrligea și golul lui Graovac. Campioana României este favorită înaintea returului care va avea loc la Priștina, joi, de la ora 21:00, în direct pe VOYO.

Reacția antrenorului de la Aberdeen după ce a văzut FCSB - Drita 3-2



Jimmy Thelin (47 de ani), antrenorul suedez de la Aberdeen, a urmărit duelul care va stabili următoarea adversară a echipei sale și a oferit o scurtă reacție.



"Am văzut că a fost o răsturnare de scor. FCSB era condusă cu 2-0, dar a câștigat până la urmă cu 3-2. E greu de spus cine se va califica, însă pentru noi este bine că vom juca în play-off, indiferent cine va fi adversarul", a spus Thelin, potrivit Daily Record.



Posibilul duel Aberdeen - FCSB din play-off-ul Europa League este programat pe 21 august (manșa tur, în Scoția) și 28 august (returul, la București).

Aberdeen, deținătoarea Cupei Scoției și locul 5 în ultima ediție de campionat, a început noul sezon cu un eșec contra lui Hearts, scor 0-2. Duminică, de la 14:30, trupa lui Jimmy Thelin va primi vizita campioanei Celtic.

VIDEO FCSB - Drita 3-2. Rezumatul meciului transmis în direct la Pro TV și pe VOYO

