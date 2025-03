Toată lumea era curioasă cum va arăta Universitatea Craiova în fața primului test adevărat. Rău. Eu așa am luat-o, un duel tactic pe care l-a pierdut în fața antrenorilor de la FCSB. O recunoaștere a meritelor celorlalți antrenori.

După meci, Gigi Becali a declarat că Juri Cisotti este cel mai bun jucător de la FCSB, iar la câteva ore a revenit cu precizări despre importanța jucătorului transferat la începutul acestui an, de la Oțelul Galați.

"Echipa foarte puternică. Este și datorită unui element, care face totul și se numește Cisotti. Este joker. Nu văd o echipă care are joker în România, să-l pui unde vrei. A zis Pintilii că o să-l punem o dată atacant și îi face praf. Joacă orice vrei tu. E greu portar, dar în rest, peste tot. Mă gândeam că este bun, dar mi-am zis că sunt două variante. Ori face ca Baeten și clachează, ori devine mai bun, că la noi are echipă cu care să joace. După primul meci m-am gândit că am luat țeapă iar, dar după al doilea meci a știut și a înțeles. Ca dovadă, el e joker, nu am avut până acum.

Nu are cum (n.r. - să joace Bîrligea cu CFR Cluj). Poate nu mai avem nevoie până atunci de Bîrligea. Ce, nu avem atacanți? Ce Gele, joker-ul. Îi schimb numărul", a declarat patronul de la FCSB, în cadrul unei conferințe de presă.

Gigi Becali anunță salarii de 20.000 de euro pentru Adrian Șut și Juri Cisotti

După meciul de pe Arena Națională, Gigi Becali a anunțat că a decis să îi mărească salariul lui Adrian Șut - de la 15.000, la 20.000 de euro lunar. În aceeași situație se va afla și Juri Cisotti, care este descris de omul de afaceri drept cel mai bun jucător de la FCSB.

"Am vorbit alaltăieri cu Șut. Era lângă MM. L-am întrebat cum se simte și cât are salariu. A zis că 15.000. Am dat telefon lui Vali Argăseală și am zis: 'De mâine are 20.000'.

Cel mai folosit jucător, cel mai uzat, cel mai de bază jucător de ce să aibă 15.000 când alții au 20-25.000? De ce să aibă Băluță 20.000 care ratează din 3 metri? Îi fac și lui Cisotti 20.000 ca să fie dreptate", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.