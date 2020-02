"Nu luam titlul pentru ca nu vrea Domnul!" Reactia lui Gigi Becali dupa meciul cu Botosani! Patronul lui FCSB a vorbit cu Iftime la pauza

Toate fazele meciului sunt AICI.

FCSB a remizat in primul meci din play-off, 2-2 cu Botosani. Gigi Becali nu a parut suparat dupa rezultatul de egalitate. Acesta a comentat in mod ironic zvonurile aparute despre o intelegere intre cele doua cluburi.

"Asa a fost conventia, am vorbit cu Iftime sa se dea fundasii centrali sa dam al 2-lea gol si am luat 1 punct. Eu sunt multumit. Antrenorul e foarte multumit de echipa, asa a zis. Portarul a lasat primul gol, dar apoi nu a avut ce sa mai faca. Aum serios vorbind, cum sa te gandesti la aranjamente la fotbal? Nu mai exista asa ceva. Daca voiam sa fiu campion, dadeam 200 000 de euro cand jucam cu Iasiul. Pentru 200 000 imi dadeau meciul. Nu accept un blat nici daca imi da cineva meciul pe gratis. Nu am facut niciodata aranjamente. Nu sunt suparat, au jucat doua echipe si a fost egal. Care e problema? Nu luam titlul pentru ca nu vrea Domnul. Sa vedem, poate vrea pana la urma si o sa castigam campionatul", a spus Becali la DigiSport.