"Rezultatul ne da sperante pentru viitor" Vintila, declaratii halucinante dupa egalul cu Botosani! Ce spune antrenorul lui FCSB

FCSB a remizat pe terenul celor de la Botosani, scor 2-2. "Ros-albastrii" aveau pana acum un bilant de 6 victorii din 6 impotriva botosanenilor. Antrenorul stelistilor, Bogdan Vintila, a vorbit dupa finalul partidei. Acesta nu s-a aratat dezamagit de echipa si crede ca jucatorii sai au facut un meci bun.

"Din pacate nu am reusit sa castigam, dar jucatorii au muncit, s-au sacrificat si au alergat mult, doar ca nu am reusit sa marcam. Nu ne ajuta egalul, dar ne da sperante pentru viitor. Echipa are valoare, jucatorii au demonstrat ce pot, singurul lucru care lipseste e golul. Este un joc de lupta si nu am reusit sa il castigam. Baietii meritau victoria. Suntem intr-o saptamana cu 3 jocuri, ne bazam pe Adi Petre, dar trebuie folosit si in meciurile urmatoare, de aceea l-am schimbat. Tanase poate juca si ca varf, din pacate nu am reusit sa ducem baloane in careu, dar jocul a fost bun. Nu e vina lui Balgradean, se poate intampla oricui. S-a vazut lipsa de omogenitate la fundasii centrali, dar in rest, si-au facut datoria. Ne vom gandi la titlu in momentul in care vom incepe sa castigam. E foarte greu sa te bati la titlu facand egal. Ne intereseaza cupa si tratam competitia cu maxima seriozitate. Orice echipa care joaca impotriva noastra isi da viata, deci va fi foarte greu", a spus antrenorul pentru Digisport.