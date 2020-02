Dugandzic a marcat 2 goluri in partida cu "ros-albastrii".

Dugandzic a avut o evolutie impresionanta impotriva lui FCSB. Jucatorul a deschis scorul in minutul 5. Atacantul a reusit sa marcheze si in minutul 52, reusind astfel "dubla". Fotbalistul nu a celebrat golul 2, facand semne catre banca pentru a fi schimbat imediat dupa ce mingea a intrat in poarta stelistilor. Acesta a acuzat o accidentare.