"Gata cu cadourile!" Gigi Becali, mesaj RAZBOINIC la adresa "perlelor sale"! Ce a spus patronul FCSB inainte de meciul cu Botosani: "Le-am luat cei mai buni jucatori!"

Gigi Becali a vorbit despre partida echipei sale impotriva celor de la FC Botosani.

FC Botosani - FCSB este primul meci care deschide play-off-ul din acest sezon al Ligii 1. Trupa lui Bogdan Vintila are nevoie neaparat de o victorie pentru a mai spera la castigarea titlului, in schimb ce FC Botosani vrea sa obtina prima victorie in fata ros-albastrilor pe teren propriu. Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a spus ca nu concepe ca ros-albastrii sa nu castige acest meci. Totodata spune ca vicecampioana Romaniei are forta de recupera punctele fata de CFR.

"Gata cu cadourile pentru adversari. Am facut prea multe cadouri in ultimele etape. In play-off nici nu discut. Nu mai avem voie sa facem niciun pas gresit. La cel mai mic pas gresit ne-am ars. Am stat bine si m-am gandit, iar eu am ajuns la concluzia ca CFR Cluj chiar nu este vreo sperietoare in Liga 1. Pai daca noi vrem titlul in Liga 1, atunci cum naiba sa ne gandim ca am putea sa ne incurcam de FC Botosani.

I-am batut pe unde i-am prins in acesti ani, iar eu ma gandesc doar la victorie. Le-am luat mereu de acolo cei mai buni jucatori. Acum in play-off incepem un alt campionat, iar noi avem forta sa recuperam distanta fata de CFR Cluj. Sper ca de acest lucru sunt constienti si jucatorii mei. Clujul este cu moralul la pamant dupa meciul de la Sevilla, iar noi trebuie sa profitam. La Craiova ei au castigat cu mare noroc", a spus Gigi Becali pentru Prosport.