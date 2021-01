"Nu imi amintesc ultima data cand am primit trei goluri!" Ilie Poenaru, dezamagit dupa infrangerea cu CFR. Unde crede ca s-a facut diferenta

Academica Clinceni a pierdut in deplasare cu CFR Cluj, scor 1-3, in primul meci din 2021.

Dupa meci, antrenorul ilfovenilor Ilie Poenaru a admis superioritatea clujenilor, dar a evidentiat ca echipa sa a avut cateva ocazii de a marca.

Poenaru s-a aratat dezamagit de faptul ca jucatorii sai nu reusesc sa materializeze ocaziile pe care si le creeaza si a apreciat ca diferenta a fost facuta de calitatea individuala a jucatorilor celor doua echipe.

"Au fost mai buni ca noi, au stiut sa speculeze momentele noastre de neatentie. Le-am spus jucatorilor sa nu ii lase sa intre in interior pe Costache, pe Pereira, dar nu am reusit sa o facem. Am avut si noi momente bune in care ne-am creeat ocazii clare de a marca. Asta e diferenta intre cele doua echipe. Intre Costache si Cordea, Costache intra in interior si trage la poarta, Cordea ramane cu mingea la picior.

Am avut cateva ocazii clare. Sunt putin dezamagit ca nu marcam cu toate ca ne cream aceste ocazii. CFR-ul cand te prinde te taxeaza, astea sunt echipele mari.

Trebuie sa ridicam capul din pamant, sa fim realisti, ne asteapta peste doua zile un meci important pe care trebuie sa il castigam.

Nici nu imi amintesc ultima data cand am primit trei goluri. Este prea mult pentru noi la modul in care am aratat in tur.

Ei isi doresc foarte mult si poate si dorinta asta vine cu o presiune in plus. Am destul jucatori experimentati care pot sa gestioneze astfel de situatii", a declarat Poenaru dupa meci.

In ciuda acestei infrangeri, Academica Clinceni ramana pe pozitia a 5-a in clasament cu 25 de puncte, patru mai multe decat urmatoarea clasata Chindia Targoviste.

Etapa urmatoare echipa lui Poenaru va juca pe teren propriu contra lui Hermannstadt.