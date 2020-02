"Nu e scopul nostru sa debutam tineri in play-out, vrem rezultate!" Anuntul lui Hagi inaintea meciului cu Voluntari

Viitorul a ratat play-out-ul in ultimul meci al sezonului regulat. Obiectivul ratat ii da ocazia lui Hagi sa reinventeze echipa.

Hagi spune ca isi propune sa-si invete jucatorii din nou sa castige. Viitorul intalneste una dintre cele mai in forma echipe ale momentului in Liga 1, FC Voluntari. Dupa venirea lui Teja, Voluntari a castigat 4 meciuri din 5.

"Incepe un nou campionat, trebuie sa tratam fiecare meci serios, sa aratam ca meritam si ca suntem foarte buni. Uitam de puncte, toata lumea pleaca de la 0. Incepem cu un meci pe teren propriu, trebuie sa ne impunem si sa marcam. Trebuie sa marcam, speram sa reusim de data asta. Ii avem accidentati pe Iancu si pe Dussaut. In rest, suntem toti in cantonament si vedem ce echipa facem. Trebuie sa ne adaptam la realitatea in care suntem acum. N-am reusit sa intram in play-off, am suferit foarte mult in finalul sezonului regulat.

Am avut o saptamana in care ne-am pregatit foarte bine si suntem conectati la ceea ce ne asteapta. Cred ca va veni si publicul alaturi de noi, ii asteptam cu noi. Nu e scopul nostru asta, sa debutam tineri. Avem tineri si foarte tineri, vrem sa producem rezultate cu lotul pe care-l avem. Cu lotul pe care-l avem speram sa facem lucrurile foarte bine", a spus Hagi.