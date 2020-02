Actele se fac in 24 de ore, Petre semneaza pe 4 ani si jumatate! FCSB a mai inregistrat azi un jucator la LPF

Becali e gata sa schimbe sistemul de joc, dezamagit de evolutiile echipei din ultimele meciuri.

Ii va cere lui Vintila sa joace din nou cu un varf impins. Proaspat transferat de la Esbjerg, Adi Petre va fi impus de Becali in primul 11. Conform Fanatik, acordul dintre parti e total. Petre ca semna pe 4 ani si jumatate cu FCSB. Sefii clubului au cerut cartea verde, iar actele vor fi gata in urmatoarele ore. Tot azi, FCSB l-a inregistrat la Liga pe George Miron, care face pasul catre FCSB de la FC Botosani.

Miron va intra si el direct titular in 11-le de start al lui Vintila. Cristea l-a dezamagit crunt pe Becali dupa eliminarea din derby. Frasinescu de la Iasi ar putea sa vina si el la FCSB.

"Cristea e distrugator, este terminator. Ne-a terminat... Acolo la 1-0 s-a dus el sa faca fault.. nici nu avea de ce. Cristea nu e o problema pentru ca luam fundas central. El sa vedem daca gasim pe unde sa il dam, ca saracul... ne-a ingropat. Ne ingroapa.

Miron se prezinta la antrenamente de maine. Cu siguranta ca va juca in acest ultim meci cu Chindia. Va juca 100%. Ne mai trebuie un fundas, eu m-am interesat de Frasinescu. E un fundas care imi place mie. Eu am vrut sa il iau acum 1 an 2, dar asta este", a spus Becali la PRO X.



Tweet Gigi Becali FCSB Adrian Petre George Miron Citeste si: Adi Mutu vine la Ora Exacta in Sport! Marti, 10:45, in direct la PRO X si pe Facebook Sport.ro!