"Nu conteaza daca esti bun sau prost!" Atac dur la Gigi Becali dupa numirea lui Todoran la FCSB 

Gigi Becali l-a numit in functia de antrenor principal pe Dinu Todoran, insa Basarb Panduru a criticat decizia luata de patronul lui FCSB.

Marius Sumudica si Nicolae Dica nu au acceptat sa vina la FCSB, asa ca Gigi Becali s-a conformat si l-a adus pe Dinu Todoran, un antrenor fara mare experienta, insa care l-a convins pe conducatorul clubului ros-albastru pentru ca se afla la biserica atunci cand l-a contactat Meme Stoica sa il aduca la Academia FCSB-ului.

Basarab Panduru a avut un mesaj direct la modul in care Gigi Becali isi alege antrenorii principali la FCSB.

"Gigi Becali pe toti ii prinde la biserica. Mai putin pe Poenaru, care sta pe la televizor si spune ce ar face daca ar fi pus. Ma Poe, n-ai inteles ca nu intereseaza pe nimeni ce-ai face daca ai fi pus? Spui: «Sunt la manastire» si te pune, nu conteaza ca esti bun sau prost. Nu conteaza ce idei ai sau nu.

La un moment dat am fost si eu intr-o situatie anume. Poe stie despre ce vorbesc. Nu am acceptat asa ceva. Cu Poenaru mi s-a intamplat.

Omul acela si-a spus parerea, eu mi-am spus parerea si am facut ca mine. Am mai rezistat o zi sau doua. Ti-ar fi convenit sa te scoata cineva de pe teren in minutul 30? Cum te uitai la mine? Cum puteam sa mai discutam?", a declarat Basarab Panduru la Telekom Sport.