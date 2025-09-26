Alexandru Musi a deschis scorul pentru Dinamo, dar Teles a egalat rapid pentru gazde. În repriza a doua, Cicâldău a adus Craiova în avantaj, însă eliminarea lui Bancu din minutul 65 a schimbat complet soarta partidei. Dinamo a profitat și a egalat în prelungiri prin Pop, după o pasă a lui Danny Armstrong, jucător care a fost implicat și în faza cartonașului roșu.



Ideile lui Zeljko Kopic după thriller-ul Craiova - Dinamo 2-2



La finalul partidei, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a preferat să fie rezervat în privința fazei controversate, dar a tras câteva concluzii despre prestația echipei sale.



Tehnicianul croat a ținut să-i laude pe Alexandru Musi, marcatorul primului gol, dar și pe Armstrong, decisiv la reușita egalizatoare.



„A fost un derby cu multă energie și greșeli. E normal, suntem plini de emoții, un alt tip de presiune. Rămân cu o concluzie pozitivă în ceea ce privește echipa mea, mentalitatea pe care am arătat-o.



Am început jocul foarte bine, cu intensitate în faza defensivă, dar minut cu minut, Craiova a fost din ce în ce mai bună.



Am primit acel gol la începutul reprizei a doua, am încercat să întoarcem jocul în favoarea noastră. Toate lucrurile s-au schimbat odată cu cartonașul roșu. Am reacționat foarte bine, am înscris acel gol.



Danny Armstrong a venit cu o atitudine foarte bună, cu energie pozitivă. După cartonașul roșu, am vrut să profităm la maximum ofensiv și l-am mutat în stânga.



Caragia a adus energie bună, a fost foarte bun. Astăzi a fost excelent Alexandru Muși. În ultima partidă, nu a fost la cel mai înalt nivel.



Marginean n-a jucat de două luni și astăzi a fost evident că a fost primul meci după o perioadă lungă; cu siguranță nu e în cea mai bună formă și asta s-a văzut.



Sezonul e lung, te poți aștepta la cartonașe galbene, cartonașe roșii...”, a spus Kopic la finalul partidei.

