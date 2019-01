"Nu antrenorul nu l-a lasat sa bage mingea in poarta!" Contraatacul lui Dica la Alibec! Ce spune despre SCANDALUL cu atacantul

Duelul dintre Dica si Alibec continua.

Plecat in aceasta iarna de la FCSB, Nicolae Dica a vorbit despre conflictul cu Denis Alibec, ajuns la Astra dupa un scandal public cu antrenorul. Dica spune ca a facut tot ce putea pentru a-l ajuta pe Alibec sa redevina atacantul care impresiona in sezonul in care a castigat titlul cu Astra.

"Eu am avut mare incredere in Alibec, pentru ca il stiam foarte bine de cand am venit. Primul jucator cu care am avut o discutie inainte sa incepem noi pregatirea a fost Denis Alibec. Am vazut ca s-a comentat foarte mult ca antrenorul (l-a stricat). Pai, Denis Alibec a jucat, nu antrenorul nu l-a lasat sa bage mingea in poarta.



Poate au fost momente cand Bizonul trebuia sa joace mai mult, dar asa a fost decizia atunci. si politica clubului, pentru ca si clubul tot spera ca el va juca bine si ca se vor lua bani multi pe el, pentru ca s-au platit bani multi pe el si s-a sperat ca el va veni intr-o forma buna. Intr-adevar, a avut perioada buna in cantonament, in Turcia, cand s-a pregatit bine si am crezut ca o sa poata sa treaca peste momentul mai greu pe care-l avea" a spus Nicolae Dica la Telekom Sport.