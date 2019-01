Dica a vrut sa-i dea marea lovitura lui Becali, dar FCSB s-a miscat rapid: i-a oferit un contract pe 3 ani jumatate

Florentin Matei a semnat astazi cu FCSB un contract valabil pe sezoane si jumatate.

Nicolae Dica, fostul antrenor al FCSB, a declarat ca purtase negocieri cu Matei inca din vara, insa atunci jucatorul a ales sa plece in zona araba. Dica voia sa-l aduca pr Matei la urmatoarea echipa cu care va semna, insa Gigi Becali "a blocat mutarea".

"Vorbisem cu el din vara. Chiar am avut o discutie pe tema asta in vara, cand el a terminat contractul cu Astra, dar el a ales sa plece in Arabia. Si a cazut transferul. L-au adus acum....

Chiar ma gandeam, daca voi reusi sa ajung la o echipa acum, in aceasta perioada, chiar ma gândeam la el să il aduc", a declarat Dica pentru TelekomSport.