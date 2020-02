Botosani - Poli Iasi, LIVE 20:00 | Botosani poate trece peste FCSB in clasament: derby in Moldova la ultimul meci al sezonului regulat! Rednic, in cautarea primului punct

Urmarim si comentam impreuna Botosani - Poli Iasi pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si Facebook sport.ro.

Botosani primeste vizita lui Poli Iasi in aceasta seara, in ultimul meci al sezonului regulat. Cu o victorie, Botosani poate urca pe locul 3 in clasament, peste FCSB.

De partea cealalta, Mircea Rednic incearca sa obtina primele puncte de la preluarea Iasiului, echipa avand infrangeri pe linie in ultimele 8 partide ale Ligii 1.

Botosani nu se multumeste doar cu prezenta in play-off si conducerea are un obiectiv indraznet:

"Eu sper la locul trei. Daca intru in play-off, vreau locul trei", spunea Valeriu Iftime, patronul Botosaniului.

Antrenorul Marius Croitoru a spus ca obiectivul echipei este sa fie prezenta in cupele europene:

"Dumnezeu stie ce va fi in play-off. Nu sunt multumit cu locul 6. Vreau mult mai mult pentru ca acesti baieti pot realiza mult mai mult. Nu-mi este teama de niciun adversar si vom juca doar la victorie fiecare meci. Trebuie sa castigam cu Poli Iasi, dupa care vedem ce va fi in play-off", a spus antrenorul Botosaniului.

Echipe probabile:

Botosani: 13. Hankici, 19. Patache, 2. Harut, 6. Chindris, 30. Tiganasu, 67. Papa, 8. Rodriguez, 77. Campanu, 18. Ebenhofer, 9. Ofosu, 17. Dugandzici

Antrenor: Marius Croitoru

Poli Iasi: 95. Tarnovanu, 22. Gradinaru, 28. Klimavicius, 4. Mihalache, 17. Serban, 20. Platini, 86. Breeveld, 8. Passaglia, 32. Chacana, 29. Omoh, 10. Cristea

Antrenor: Mircea Rednic

Clasamentul Ligii 1