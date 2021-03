Noul antrenor al Craiovei, analizat de un oficial al clubului! "Avem o anumita siguranta, dar trebuie sa riscam mai mult"

Sorin Cartu a facut o radiografie a perioadei scurte petrecute de Marinos Ouzounidis pana acum pe banca oltenilor.

Instalat pe banca echipei la inceputul lunii februarie, grecut Ouzounidis a adus o stabilitate defensiva, insa oamenii din jurul clublui ar vrea si o potenta ofensiva mai mare. "Avem o anumita siguranta in momentul de posesie, cu noul antrenor, dar ar trebui sa riscam mai mult, din punctul meu de vedere, pe constructie. Cand primim pasa intre linii, ei ar trebui sa riste mai mult. Atunci ar fi mult mai multe posibilitati de a marca.

Am inscris cam putine goluri in 25 de meciuri, cu ideea asta a noastra de a castiga titlul. Se are rabdare in posesie, se cauta sa se faca triunghiuri si sa se primeasca balonul intre linii, dar cei care sunt acolo trebuie sa isi asume riscuri. Vad o reactivitate imediata, ceea ce nu am observat la ceilalti antrenori dinainte, pentru ca acum echipa are preocupare pentru acest lucru. In timp, facand progrese peste tot, o sa avem si alte rezultate", a spus Sorin Cartu, in cadrul emisiunii Digi Sport Special.

Ouzounidis are doar o infragere pana acum pe banca Universitatii Craiova, suferita etapa treuta impotriva celor de la Chindia, 1-0. Oltenii s-au califcat in semifinalele Cupei Romaniei dupa ce si-au luat revansa in fata targovistenilor si i-au invins cu 1-0. In campionat, echipa patronata de Mihai Rotaru este pe locul 3, dupa 25 de etape disputate, cu 47 de puncte, la 7 puncte de liderul FCSB.

Marinos Ouzounidis a fost instalat pe banca Universitatii in locul lui Corneliu Papura, iar grecul a fost preferat in fata altor nume importante, precum Paco Jemez, Ronny Levy sau Emil Sandoi.