EXCLUSIV | "E prea putin pentru o echipa care vrea eventul!" Ce probleme are Universitatea Craiova

Craiova a fost invins in ultima etapa de Chindia, 1-0, dupa un gol marcat de Paul Iacob.

Fostul antrenor al echipei si actual presedinte, Sorin Cartu, a vorbit la Pro X despre problemele echipei, dar si despre revenirea lui Koljic.

"Vedem cum vor fi si urmatoarele 5 etape. Speram sa fim mai concreti si sa nu mai risipim puncte cu echipe mai slab cotate. Are simturile lui Vivi Rachita, nu pot sa fac eu comentarii despre Botosani-FCSB sau CFR-FC Arges.

Asta vorbeam cu un prieten, sunt putine goluri pentru o echipa care si-a anuntat ca obiectiv eventul. Avem initiativa aproape in toate meciurile, cum am avut si cu Targoviste, dar totusi am pierdut. Una peste alta dupa cum s-a desfasurat meciul eu nu ma asteptam sa nu scoatem macar un egal.



Ca au fost deciziile de arbitru, ca au corecte sau nu, important e ca la finalul meciului am luat 0 puncte. Asta trebuie sa ne dea de gandit si in perspectiva meciului de asta. E un meci capital, un trofeu pe care ni-l dorim. Emil Sandoi e un antrenor foarte bun, stie sa citeasca foarte bine jocul, cunoaste anumiti jucatori de la noi, dar e o echipa cu jucatori diferiti fata de perioada cand a fost el la noi.

E un antrenor foarte bun al campionatului nostru si si-a structurat jocul pe filosofia lui, iar prestatiile pe care le-au avut i-au dat dreptate si continuitate. Cicaldau e o solutie viabila, o solutie corecta pe care daca o alegi nu poti gresi, iar selecitonerul stie cel mai bine. Eu zic ca Elvir Koljic trebuie sa revina dupa intrerupere, nu trebuie sa forteze, ca sa fie pregatit suta la suta", a spus Sorin Cartu la Ora exacta in sport.