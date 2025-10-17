Adrian Iencsi (50 de ani) e un personaj atipic în fotbalul nostru în care prim-planul e „furat“ mai mereu de indivizi gălăgioși, care fac „circ“ și oferă declarații „tari“, dar goale de conținut.

În acest peisaj toxic, Iencsi, fost căpitan al Rapidului, cu 30 de selecții în echipa națională, a fost mereu un monument de bun simț. Atât pe când era o vedetă a fotbalului nostru din postura de jucător, cât și după ce și-a agățat ghetele în cui și s-a apucat de antrenorat. Acum, Iencsi e selecționerul României Under 20. Din această postură, el tocmai a acordat un interviu amplu pentru Eurosport, în cadrul emisiunii „Fotbalul: povestea mea“.

Iencsi: „Am învățat foarte multe de la Neluțu Sabău“

În cadrul dialogului cu Eurosport, Iencsi și-a analizat cariera de fotbalist, a oferit un „secret“ care a contribuit la succesul imens al lui Mircea Lucescu și a dezvăluit numele antrenorului de la care a învățat foarte multe lucruri.

„Cred că am învățat foarte multe de la Neluțu Sabău, a fost ultimul antrenor din cariera mea de fotbalist, la Târgu Mureș. Și acum susțin că el este unul dintre, dacă nu cel mai bun antrenor din campionatul nostru. Drept dovadă că a revenit după câțiva ani și ce a făcut la U Cluj, într-o perioadă foarte scurtă, este de apreciat. Am învățat meserie de la el, un om foarte bine organizat. Exigent, bineînțeles, cere maxim de la jucător. Ține foarte mult la lucrul tehnic, mai ales când lucram foarte mult individual cu mingea la picior, exercițiile de pasare, exercițiul tactic. Îți explica înainte de antrenament, dup-aia pregătirea meciului, ședința din ziua meciului, foarte decis, vorbea și înțelegeai. Am rămas plăcut impresionat la vremea respectivă și am început să-mi iau notițe cu toate antrenamentele pe care le făceam cu Neluțu Sabău și am început și eu să le pun în aplicare. Deci, el poate fi un antrenor model pentru mine“, a spus Iencsi despre actualul „principal“ de la Universitatea Cluj.

