Între timp se discută despre un eventual înlocuitor pentru Mircea Lucescu având în vedere declarațiile făcute de selecționer după partida de pe Arena Națională.

Ioan Ovidiu Sabău, în locul lui Lucescu la națională?!

După meciul în care Virgil Ghiță a marcat golul victoriei în prelungiri, Mircea Lucescu a anunțat că, în cazul în care România va rata calificarea directă la turneul final, lucru improbabil să se întâmple, atunci va pleca de pe banca echipei naționale și va lăsa locul unui alt antrenor.

”Nu știu, o să vedem și asta. Eu am încercat doar să-mi fac datoria. În toată perioada asta. După, vom vedea. Eu am promis că dacă nu obțin calificarea, las pe altcineva la baraj. Până atunci, construiesc o echipă de baraj”, a spus Mircea Lucescu după victoria cu Austria.

După meciurile cu Canada și Cipru, s-a vorbit intens despre antrenorii care ar putea prelua prima reprezentativă, iar printre numele vehiculate a fost menționat și cel ala lui Ioan Ovidiu Sabău, cel care nu demult anunțat că și-ar dori să își rezilieze contractul cu U Cluj, decizie asupra căreia a revenit ulterior după ce a discutat cu cei din conducerea clubului.

Întrebat dacă ar fi dispus să preia echipa națională, dar și despre anumite discuții avute cu FRF, Sabău a transmis clar că nici măcar nu ar lua în calcul să preia naționala atât timp cât selecționer este Mircea Lucescu. De altfel, Sabău a mai menționat și un obstacol uriaș care ar împiedica acest scenariu.

”Nu știu de așa ceva, nu știu și nici nu mi-aș permite vreodată atât timp cât e domnul Lucescu. Exact, aici e marea problemă (n.r. că are o clauză uriașă la U Cluj)”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la Digi Sport.

