Convins în cele din urmă de conducere să continue, antrenorul a explicat că un cumul de probleme și un sentiment de vinovăție l-au adus în pragul demisiei.



Tehnicianul în vârstă de 57 de ani a pus pe masă toate dificultățile cu care s-a confruntat echipa în acest start de sezon, de la problemele grave de lot la plecările unor jucători exponențiali.



"Au fost foarte multe accidentări. În primele 6 etape am jucat fără fundaș central și fără fundaș dreapta. Au jucat mijlocașii centrali acolo. Au plecat unii dintre cei mai eficienți jucători – Blănuță, Thiam și Masoero. Nu este ușor când ai atâtea probleme. Pierzi meciuri, apoi îți pierzi și încrederea. Nu faci puncte și intri în acea presiune firească", a explicat Sabău, potrivit sptfm.ro.



"Am spus că cel mai bine e să plec eu"



Copleșit de situație, antrenorul a considerat că un șoc la echipă este necesar și că el este cel care trebuie să facă un pas în spate pentru binele clubului.



"Dorința mea a fost să plec pentru că mă simțeam vinovat. Simțeam că jucătorii au nevoie de altceva și, ca să ajut echipa și tot ce înseamnă clubul și fanii noștri, am spus că cel mai bine e să plec eu", a continuat tehnicianul "șepcilor roșii".



Decizia sa a fost însă întoarsă de conducerea clubului. Președintele Radu Constantea a confirmat că a avut o discuție decisivă cu antrenorul și că s-a stabilit de comun acord continuarea colaborării.



"A fost o declarație dată mai mult sub impulsul rezultatului negativ de la Miercurea Ciuc și cred că a conștientizat și el că nu trebuie să plece. Are resursele necesare să schimbăm seria aceasta de rezultate. Nu ne-am gândit la un alt antrenor, credem că Ioan Ovidiu Sabău este cea mai bună variantă", a transmis Radu Constantea pentru digisport.ro.

