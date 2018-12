"Noi nu facem nimic, venim si stam pe aici degeaba!" Dica, FURIOS dupa ce a fost criticat! Mesaj pentru Dinamo

Nicolae Dica e suparat dupa un nou val de critici.

Aflat in urma celor de la CFR, Dica se roaga de Dinamo sa obtina un rezultat bun in derby-ul de diseara. Criticat des, Dica spune ca nu se lucreaza la antrenamentele FCSB.

Dica a primit si o veste buna: Gnohere revine dupa suspendare si poate fi folosit din nou.



"Linistit nu sunt niciodata inainte de fiecare meci. Avem obiectiv sa castigam fiecare joc, avem o motivatie in plus pentru ca intalnim o echipa care isi doreste sa lupte in playoff, sa joace bine, a aratat bine cu jucatori de calitate in atac.

Ma bucur ca jucatorii au fost premiati, tonus trebuie sa aiba mereu, cu si fara premii sau indiferent de timpul de afara.

Suntem intr-o perioada buna dupa ce am pierdut doua jocuri consecutive, in ultimele 5 etape am reusit sa facem jocuri bune, sa acumulam puncte, mai avem 4 jocuri in acest an si sper sa reusim sa le castigam pe toate.

Este bine ca acesti jucatori au luat premii, sper sa fie cat mai multi. Gnohere e un jucator important pentru noi, atacant veritabil, a marcat foarte multe goluri de cand am venit, sper sa ne ajute maine seara.

Veti vedea ce sistem folosesc, incerc sa va surprind la fiecare meci.

Suntem pregatiti sa jucam cele 4 jocuri pana la finalul anului, nu are importanta ce va fi afara, trebuie sa fim pregatiti si sa dam totul. Chiar daca nu jucam fotbal spectaculos, nu e o echipa buna, tot ce se intampla la Steaua este fortuit in acest moment.

Sepsi sunt o echipa buna, se lupta pentru playoff, daca vor reusi sa intre, cele 6 echipe care vor fi in playoff se vor lupta la castigatea campionatului. Imi doresc ca cei de la Dinamo sa obtina un rezultat pozitiv, asa avem sansa sa trecem pe primul loc.

La Dinamo sunt jucatori cu experienta, de valoare, in meciurile importante se pot motiva si pot face un rezultat pozitiv si un joc bun. Ne-am obisnuit cu sinteticul, noi oricum nu lucram nimic la antrenament, mai stam o zi, mai stam apoi iar, venim la meciuri. Cine m-a suparat? Nu are importanta", a spus Dica.