FCSB 2-1 Gaz Metan | "Sunt suparat putin!" Dica si-a certat jucatorii dupa victoria cu emotii in fata Gazului. Ce l-a nemultumit

FCSB 2-1 Gaz Metan | Ros-albastrii s-au impus gratie golurilor marcate de Man si Tanase (penalty). Pentru oaspeti a punctat Carlos Fortes.

FCSB a castigat cu 2-1 meciul cu Gaz Metan, disputat la Pitesti. Man si Tanase au marcat pentru echipa lui Dica, in timp ce Fortes a punctat pentru oaspeti intr-un moment in care Gazul juca in inferioritate numerita. Pana la final, si Morutan a fost eliminat.

"Un meci spectaculos, cu goluri si ocazii multe. Sunt putin suparat, pentru ca la 2-0 am avut niste ocazii, trebuia sa inscriem. Apoi am primit acel gol.

Avem nevoie de o concentrare mai mare la finalizare. Cred ca dupa ce am facut 2-0 baietii s-au relaxat.



Nu sunt suparat pe un jucator anume, sunt suparat ca am primit gol in 11 contra 10 si ca nu am reusit sa marcam mai mult.

Coman e un jucator tanar, in care eu am mare incredere. De aia l-am si bagat.



Nu vreau sa comentez de jucatorii echipei adverse.

Oamenii au venit, ne-au incurajat si astazi. Important este ca noi sa castigam oriunde jucam. Ne-am simtit bine aici, si eu, si baietii. Gazonul a aratat foarte bine, au venit destui oameni la stadion.

Pentru mine e ceva extraordinar sa joc aici, pentru ca aici am facut primii pasi in fotbal.

Urmeaza meciuri grele, Sepsi e o echipa dificila, compacta, cu jucatori de contraatac. Ne asteapta o deplasare foarte grea", a spus Nicolae Dica.