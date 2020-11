Noi masuri luate la Poli Iasi dupa problema cu nocturna! Inca un angajat a fost sanctionat de catre club

Virgil Grierosu,unicul anagajat al clubului pe partea de administrare a bazei sportive, a fost sanctionat de catre Poli Iasi, dupa problemele cu nocturna la meciul cu Viitorul.

Presedintele moldovenilor, Ciprian Paraschiv, l-a sanctionat pe Virgil Grierosu cu avertisment scris si penalitatea financiara in cuantum de 10% din salariu, timp de 3 luni.

"Consideram ca si CSM Politehnica are partea sa de vina pentru evenimentul nefericit de la meciul cu Viitorul. Chiar daca este singurul angajat al clubului pe partea de administrare a bazei sportive din Copou si nu are in fisa postului sarcini privind intretinerea si functionarea instalatiei de iluminat, domnul Virgil Grierosu ar fi trebuit sa reactioneze imediat ce nocturna a prezentat primele deficiente de functionare, in preziua jocului.

Ne dorim sa nu se mai repete astfel de cazuri, iar echipa noastra sa beneficieze, cu adevarat, de avantajul terenului propriu", a declarat presedintele lui Poli Iasi.

Virgil Grierosu este al doilea angajat de la Poli Iasi penalizat, dupa ce ieri, Cristian Postolache, directorul de marketing al modovenilor, a fost demis.

Ciprian Paraschiv a confirmat acest lucru.

"Da, este adevarat. Nu vreau sa spun mai multe. I-am cerut demisia si s-a inchis", a spus oficialul lui Poli pentru DigiSport.

Fluierul de start al partidei a fost intarziat cu 53 de minute, dupa ce nocturna stadionului nu a pornit. Instalatia a cedat din nou in minutul 54, chiar cu cateva secunde inainte ca ca Poli Iasi sa faca 2-1. Arbitrul a fluierat finalul meciului, iar echipa lui Daniel Pancu a pierdut partida la "masa verde", conform regulamentului.