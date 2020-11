EXCLUSIV | Prima de victorie pentru Poli Iasi dupa ce a pierdut la 'masa verde'! Anunt de ultima ora dupa infrangerea istorica din Liga 1

Jucatorii lui Poli Iasi vor fi recompensati ce conducere, in ciuda faptului ca echipa a fost invinsa la 'masa verde' de Viitorul.

Un moment incredibil a avut loc in partida Poli Iasi - Viitorul. Iesenii tocmai reuseau sa inscrie golul de 2-1 in minutul 54, moment in care nocturna s-a oprit pentru a doua oara si arbitrul a fost nevoit sa opreasca partida. Poli Iasi a pierdut duelul la 'masa verde', insa presedintele Ciprian Paraschiv anunta ca jucatorii vor primi bonusurile de victorie:

E o frustrare pentru Daniel (n. r. Pancu), a avut o iesire nervoasa, dar am vorbit in vestiar si am cazut de acord ca e un moment dificil peste care trebuie sa avem puterea sa trecem. Le-am spus ca vor primi bonusul de victorie. Eu spun ca merita prima de victorie pentru cum au jucat aseara, dar nu e vorba de bani aici. E o echipa de caracter, baietii au inteles ca e mai greu si chiar au demonstrat in conditii nu foarte bune ca se poate merge mai departe. Eu consider ca si antrenorul si jucatorii au castigat 3 puncte. Sunt 3 puncte care eu consider ca ar fi trebuit sa fie contabilizate in contul nostru", a spus Ciprian Paraschiv, la Ora Exacta in Sport.

Ciprian Paraschiv: "Ba au zis ca un sobolan a ros, ba ca un 'Dorel' a lucrat la un stalp"

Presedintele clubului din Iasi spune ca pana in acest moment nu se stie exact cine este vinovatul pentru problemele cu nocturna, insa se va face o analiza in acest sens:

"E un moment istoric, dar eu voiam sa scriu altfel de istorie. E o situatia fara precedent, era ultimul lucru la care ma asteptam si e pacat pentru ca baietii cred ca au facut un meci bun. Au intrat bine in repriza a doua, conduceam jocul. Efectiv o nebunie si nu e simplu pentru ca ne afecteaza pe toti.

Informatiile sunt foarte... ba au zis ca un sobolan a ros, ba ca un 'Dorel' a continuat sa lucreze la un stalp... Noi ca si club nu putem decat sa ne pregatim pentru meci. Chiar nu ma pricep si vreau sa... Stadionul are generator, dar conform regulamentului trebuie sa ai si unul de rezerva in caz ca pica instalatia. Acel generator a intrat in functiune, dar ce s-a intamplat mai tarziu. Probabil va trebui sa se faca o analiza si sa se vada cine a gresit", a mai spus Ciprian Paraschiv.