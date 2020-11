Daniel Pancu, debusolat dupa infrangerea ISTORICA la 'masa verde'! S-a stins NOCTURNA fix cand Poli Iasi marca golul de 2-1: "Am vazut lacrimi in vestiar!"

Din articol VIDEO cu momentul in care se stinge nocturna

Meciul Poli Iasi - Viitorul a fost incheiat in minutul 54 din cauza problemelor la instalatia de nocturna.

Un moment istoric s-a intamplat in aceasta seara la Iasi. Partida dintre Poli si Viitorul a fost intrerupta in minutul 54. Fix in momentul in care Poli Iasi inscria golul de 2-1 nocturna s-a oprit si arbitrul a fluierat finalul partidei. Moldovenii vor pierde duelul cu 3-0 la 'masa verde' dupa ce au fost probleme cu nocturna si inaintea inceperii partidei.

Duelul era programat sa inceapa la 18:00, insa a fost amanat cu 53 de minute:

"E un accident, se intampla. Am patit si ca jucator cu PSG si am pierdut. E pacat de munca jucatorilor. Nici nu stiu cine e vinovat. Noi am vazut ieri la antrenament ca nu functioneaza un stalp, dar nu am stiu ca este o problema. Abia azi cand am iesit la incalzire am aflat acest lucru. E pacat de modul in care am intrat in meci, trecusem in avantaj si probabil ca jocul ar fi decurs in favoarea noastra. E o echipa in reconstructie, am venit in vara si mie imi e sincer de Ciprian PAraschiv. El a insistat pentru venirea mea si am incercat sa formez o echipa dupa mentalitatea mea. Un drum in reconstructie e cu suisuri si coborasuri. Abia acum incep sa imi cunosc jucatorii. S-a intamplat din cauza unor conjuncturi sa suferim niste infrangeri dureroase. Tot ce pregatim aici ca la momentul in care vom fi in playout sau chiar playoff noi sa fim o echipa bine pusa pe picioare. Din pacate, dupa 2 jocuri pierdute, multa critica in acest oras... Cel mai mic buget din Liga 1. Aveam impresia ca pe placuta de la intrare in oras scrie Barcelona, nu mai scrie Iasi.

E o echipa cu multe probleme, incercam sa le rezolvam din mers. Am vrut ca jucatorii sa ma inteleaga cat mai bine. In multe momente parem o echipa dezorganizata, dar lucrez foarte mult la faza defensiva. Nu vreau sa ma leg de problema cu nocturna, doar regret pentru ca e foarte multa frustrare in randul jucatorilor. Am vazut cativa cu lacrimi in ochi. Problemele nu sunt strict la noi, de ordin fotbalistic, ci lucrurile care se intampla in jurul echipei.

Cine a gresit cu instalatia de nocturna ar trbui sa plateasca. Ne capacitam ca si cum am fi pierdut un joc pe teren. Maine ne intoarcem pe teren si pregatim jocul de la Voluntari", a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

