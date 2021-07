"Noi intram pe teren sa dam cat mai multe goluri, si noua, daca putem!" Dinamo, amenintata de Voluntari inainte de meciul de debut al sezonului

"Cainii" debuteaza luni in noul sezon.

Problemele existente la Dinamo sunt bine cunoscute si la adversari, iar Robert Ion, mijlocasul ofensiv imprumutat de FCSB la Voluntari ii "ameninta" pe "caini" si spune ca ilfovenii vor cauta sa marcheze cate goluri pot si nu ii vor menaja pe jucatorii din Stefan cel Mare.

"Este un meci special, tocmai pentru ca vin de la marea rivala. Chiar daca au probleme, noi intram pe teren sa le dam cat mai multe goluri, si noua, daca putem. Nu ne intereseaza starea lor de spirit sau problemele lor financiare", a spus Robert Ion, jucator imprumutat de FCSB la Voluntari.

Dinamo a intrat in insolventa in aceasta vara, dupa ce Pablo Cortacero nu a venit cu banii promisi, iar jucatorii spanioli care au evoluat in Stefan cel Mare in stagiunea precedenta au reclamat clubul la FIFA, iar datoriile erau imposibil de suportat fara aceset procedeu.