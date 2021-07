"Dinamo moare in doua-trei luni de zile!" Un fost antrenor dinamovist anunta apocalipsa in "Groapa"

Continua perioada de incertitudine de la Dinamo!

"Cainii" au efectuat cateva mutari la nivelul stafului tehnic si a celui administrati si sper ca vor reusi sa o salveze pe Dinamo de la faliment.

Dinamo l-a numit director executiv pe Iuliu Muresan, iar pe banca, in locul lui Dusan Uhrin, a fost numit Dario Benotti, ultimul antrenor alaturi de care "ros-albii" au cucerit un trofeu.

Cu toate acestea, Cornel Talnar, fost antrenor al "cainilor", nu le da nicio sansa dinamovistilor sa se salveze de la retrogradare.

”Cand ii dai lui Borja Valle 90.000 de euro pe trei luni, apoi vrea inca 300.000 de euro, cand ii dai lui Lopez 50.000 de euro, iar apoi vrea inca 400.000 de euro.

Sau portarul Rene Hinojo, care a aparat doua meciuri si nu puteai sa il pui portar nici la Hotelul Lido sau Ambasador, ii dai 25.000 de euro pe luna, iar acum cere inca 500.000 de euro…

Nu au reusit sa ii faca pe jucatorii spanioli sa rezilieze de comun acord contractele si toate aceste greseli au aparut din cauza faptului ca DDB-ul nu se pricepe. Le-am spus din iarna sa se rezume la lucrurile pe care stiu sa le faca foarte bine.

In conditiile actuale, Dinamo se afla intr-o situatie absolut dezastruoasa! Fac un apel catre toti dinamovistii sa se inhame la o treaba serioasa! Daca nu vine cineva, Dinamo moare in maximum doua-trei luni. Maxim!

Nu o sa mai ramana nimeni in conditiile astea! Fara 15 jucatori noi, avem sanse 1% sa ne salvam de la retrogradare in acest sezon. Dar fotbalisti, nu prieteni cu fotbalistii! Ca multi care au venit in iarna nu erau de Dinamo”, a mai spus Cornel Talnar, potrivit fanatik.ro.