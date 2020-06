LOVITURA pentru Dinamo! Clubul risca sa piarda 1 milion de euro in trei zile!!! Motivul INCREDIBIL pentru care alb-rosii vor fi nevoiti sa plateasca suma URIASA

Dinamo nu mai scapa de probleme si la finalul lunii poate primi lovitura fatala.

Problemele la Dinamo sunt ca un sac fara fund, clubul nereusind sa isi gaseasca un investitor, iar forma sportiva fiind departe de cea cu care erau obisnuiti suporterii.

Dinamo poate primi o lovitura uriasa in doar trei zile. Contractul lui Ionut Serban expira pe 30 iunie, iar Dinamo este obligata, conform unei clauze contractuale a jucatorului, sa ii achite lui Vasile Siman 1 milion de euro.

Serban a semnat cu Dinamo in 2013, fara ca echipa din Stefan cel Mare sa plateasca vreun ban in schimbul sau, insa contractul prevede o clauza de 1 milion de euro la finalul intelegerii de 7 ani, care expira in doar 3 zile.

Potrivit surselor Ziare.com, fotbalistul nu mai vrea sa isi prelungeasca intelegerea cu Dinamo, lucru care ar produce peste noapte inca o gaura uriasa in cadrul clubului.

70 de meciuri a adunat pentru Dinamo Ionut Serban, in care a reusit sa inscrie un singur gol.

"Eu, practic, am fost mereu legat de maini si picioare cu contractul acesta. Am pus eu clauza aia nenorocita? O urasc. Nu e normal sa fiu eu vinovat", declara Ionut Serban.