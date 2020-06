Asa arata imaginea DEZASTRULUI TOTAL! Dinamo, ultima in playout! Se TREMURA pentru oxigen in Stefan cel Mare!

Dupa victoria lui Poli Iasi la Ploiesti, contra Chindiei, Dinamo a coborat pe ultima pozitie in Liga 1!

'Cainii' lui Mihalcea au 17 puncte si sunt la egalitate cu echipa din Targoviste, care are insa doua meciuri mai mult jucate. Acesta e avantajul urias al lui Dinamo, care in cazul unor victorii in restante poate ajunge in zona sigura a playoutului.

Dinamo mai are meciuri cu Chindia si cu Hermannstadt de recuperat dupa ce magazionerul clubului a fost infectat cu coronavirus si tot clubul a fost bagat in carantina pentru o saptamana.



E bataie mare in playout! Intre locul 2 din playouyt, ocupat acum de Sepsi, si locul 8, ultimul, nu sunt decat 6 puncte. Numai Viitorul, cu 30 de puncte, pare scapata de emotii.

In playout se disputa 14 etape. Ultimele doua clasate retrogradeaza direct, in timp ce a 3-a de la coada va trebui sa lupte pentru supravietuire cu a 3-a clasata din playoff-ul ligii secunde.

