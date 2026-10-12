EXCLUSIV Niță și Pulhac au reacționat după show-ul lui Gigi Becali la Arena Națională: „Să facă tricouri cu el”

Niță și Pulhac au reacționat după show-ul lui Gigi Becali la Arena Națională: „Să facă tricouri cu el” Superliga Gigi Becali
Alexandru Hațieganu
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Robert Niță și Cristi Pulhac au analizat entuziasmul fanilor în urma apariției lui Gigi Becali în tribunele Arenei Naționale la meciul cu Oțelul Galați, scor 1-0.

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Gigi BecaliFCSBSuperliga
Din articol

Patronul FCSB a asistat din tribune la succesul echipei sale, 1-0 în fața formației Oțelul Galați, într-o partidă în care unicul gol a fost marcat de Alexandru Stoian.

Aclamat de zeci de fani care i-au strigat să se urce pe mașină, Gigi Becali a făcut baie de mulțime, urcând spre deliciul publicului pe pragul autoturismului personal.

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Gigi Becali
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Spectacol la plecarea de la stadion

Prezent în studioul emisiunii VOYO SPORT LIVE, Robert Niță a remarcat atracția publicului față de patronul FCSB, chiar dacă în tribune se aflau și alte figuri cunoscute din fotbalul românesc.

„Nu, e distanță de... 40 de metri, 50 de metri. În loja aia era Dan Petrescu, era domnul Iordănescu, era Edi Iordănescu, erau și ei. Dar la domnul Becali, acolo a fost (n.r. - fanii aruncau șepci și tricouri pentru a fi semnate de patronul FCSB). După meci nu mai spun. Să facă tricouri cu domnul Becali. Când a plecat de la stadion fanii i-au strigat să urce din nou pe mașină. S-a urcat pe prag. Acum pe prag”, a spus Robert Niță.

Cristi Pulhac este de părere că prezența lui Gigi Becali la stadion a fost o mișcare de marketing foarte bine gândită: „Marketing. Bun marketing”, a transmis fostul fundaș.

În urma victoriei cu Oțelul Galați (scor 1-0), FCSB a revenit la 11 puncte distanță de liderul Dinamo.

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