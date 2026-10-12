Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a surprins pe toată lumea cu prezența sa la meci. A venit direct de la nunta nepoatei sale, pentru că nu ar fi ajuns la timp în Pipera ca să vadă tot meciul din fața televizorului.

Gigi Becali a tras concluzia despre Arnold Garita

Alexandru Stoian a marcat unicul gol al partidei și a adus victoria pentru FCSB, dar mulți dintre fotbaliștii echipei nu au scăpat de criticile patronului după evoluția modestă. Printre ”clienții” lui Gigi Becali s-au numărat Meriton Korenica, David Miculescu și Arnold Garita.

În cazul atacantului, Becali pare să fi tras o concluzie: ”Nu e fotbalist”. Astfel, având experiența cazurilor precedente, sunt șanse ca acesta să plece de la FCSB, ținând cont că are contract doar până în iarnă.

„Am jucat fără doi oameni. Fără benzi am jucat. Nici Korenica și nici Miculescu nu au fost fotbaliști. Și Garita, da. Am jucat fără atacant și fără benzi. Miculescu a fost mort. Korenica nu a făcut nimic. Garita nu mai joacă. Nu ai de ce să îl mai bagi în echipă. Nu e. Nu e fotbalist. Ce să fac? Asta a fost aseară”, a spus Becali, la Fanatik.ro.

Ultimul gol al lui Garita datează din iulie!

Pe 12 iulie, când juca la Shenzhen Juniors, Garita a înscris în remiza cu Dingnan Ganlian, scor 3-3. De atunci, nu a mai marcat. Dacă adăugăm și cele 61 de minute din meciul cu Suzhou Dongwu, în care a primit cartonaș roșu, atacantul a ajuns la 481 de minute fără gol!

La FCSB, a strâns 428 de minute în șapte meciuri și are o pasă decisivă. Împrumutul său de la Shenzhen Juniors expiră pe 31 decembrie 2026, iar cota de piață este de 700.000 de euro, potrivit Transfermarkt.