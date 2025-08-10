Ajuns la 37 de ani, Nistor rămâne unul dintre cei mai buni pasatori din fotbalul românesc.



Sâmbătă seară, pe stadionul din Sibiu, a făcut diferența înainte de pauză. În minutul 44, a trimis o pasă perfectă pentru bosniacul Jovo Lukic, care a deschis scorul pentru echipa lui Ioan Ovidiu Sabău.



Borna uriașă atinsă de mijlocașul lui U Cluj în victoria cu Petrolul



Assist-ul l-a dus pe Nistor la o bornă impresionantă: 100 de pase decisive în Liga 1. În prezent, doar Ciprian Deac, cu 103, stă mai sus în acest clasament.



Mijlocașul clujean a fost lider la capitolul assist-uri în două sezoane, 2018-2019 (13) și 2019-2020 (11), pe vremea când juca la Dinamo.



De-a lungul carierei, a îmbrăcat tricoul formațiilor CS Mioveni, Pandurii Târgu Jiu, Evian, Dinamo, CFR Cluj, Universitatea Craiova și U Cluj.



În sezonul trecut, a jucat 39 de meciuri pentru ardeleni, cu 11 goluri și 7 assist-uri. În total, are 486 de apariții în Liga 1, 62 de goluri și 100 de pase decisive.

