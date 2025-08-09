Presa turcă a scris în repetate rânduri despre interesul formației Cim-Bom pentru portarul lui FCSB, însă nu au existat oferte concrete până în acest moment.

Ederson, alesul lui Galatasaray

Se pare că acestea nu vor apărea nici de acum înainte, cel puțin nu din partea lui Galatasaray. FotoMac a anunțat că oficialii Galatei s-au decis cu privire la portarul dorit pentru a-i lua locul lui Fernando Muslera... și nu este Târnovanu, ci starul unui gigant din Europa.

Este vorba despre Ederson, vedeta din poarta lui Manchester City, iar Galatasaray ar fi trecut deja la atac. Turcii au scris că Okan Buruk, antrenorul Galatei, l-ar fi contactat personal pe Ederson, în același timp în care gruparea turcă ar fi întrerupt discuțiile cu toți ceilalți portari de pe listă.

”Galatasaray a întrerupt negocierile cu ceilalți portari aflați pe listă, cu care fusese în contact de ceva vreme, și a acordat prioritate unui singur nume. Antrenorul lui Galatasaray, Okan Buruk, a vorbit la telefon cu Ederson, portarul celor de la Manchester City.

S-a relatat că Buruk a încercat să-l convingă pe jucătorul brazilian să vină la Galatasaray, iar decizia de a suspenda discuțiile cu alți jucători după discuția cu Ederson a fost percepută ca un semn că o ofertă oficială va fi făcută în următoarele zile”, au scris turcii.