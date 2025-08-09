Într-o intervenție pentru Gazzetta dello Sport, "Don Fabio" a comparat traseele a doi puști promițători, Francesco Camarda și Pio Esposito, și i-a transmis un mesaj clar tehnicianului român de la Inter.



Capello este de părere că AC Milan a greșit când l-a împrumutat pe Camarda (18 ani) la Lecce, considerându-l deja copt pentru pretențiile de pe San Siro.



"Francesco Camarda este pregătit. Dacă ai un talent, îl ții și îl bagi să joace. Trebuia să rămână la Milan. Francesco a trecut deja cu brio examenul San Siro, ar fi putut juca în mod constant și la Milan, care în schimb acum caută un vârf", a punctat Capello.



Situație diferită la Interul lui Chivu



În oglindă, situația de la Inter este diferită. Întrebat dacă nerazzurrii ar trebui să-l păstreze în lot pe tânărul Pio Esposito (20 de ani) în cazul în care ar fi transferat și Ademola Lookman, Capello a lăsat decizia în mâinile lui Cristi Chivu.



Fostul mare antrenor a subliniat că, spre deosebire de Camarda, Esposito nu a confirmat încă la cel mai înalt nivel.



"Pio a avut evoluții bune, inclusiv la Mondialul Cluburilor, dar încă nu a trecut examenul San Siro. E adevărat că Inter joacă pe mai multe fronturi, dar dacă Cristian Chivu consideră că Ademola Lookman este mai pregătit și mai funcțional tactic pentru proiect, Esposito ar putea pleca încă un an sub formă de împrumut. Sunt evaluări pe care trebuie să le facă, de la caz la caz, antrenorul și conducerea", a încheiat Capello.

