Nimic nu e intamplator in fotbal! 6 motive pentru care Gaz Metan este echipa momentului in Liga 1

In sezonul trecut Poli Iasi a fost echipa surprizelor. Moldovenii s-au calificat in playoff si au incurcat-o pe FCSB din drumul spre titlu.

Acum lucrurile stau diferit. Locul formatiei lui Stoican a fost luat de Gazul lui Teja si Pustai. Mediesenii sunt pe locul 3 in Liga 1 si le-au invins in acest sezon pe Dinamo si CS U Craiova.



Scouting eficient la Medias

Mediasul a dat de fiecare data Ligii 1 fotbalisti de calitate. Eric, Breveld sau Llullaku sunt doar cateva dintre exemple. Acum Fortes, Boubacar si Caiado impresioneaza in tricoul formatiei alb-negre. Moraru, fiul fostului actionar de la Rapid se ocupa de transferuri la Gaz Metan.

Fortes este dorit de FCSB in timp ce pentru Caiado si-a aratat interesul CS U Craiova. Recent la Medias a ajuns si Yazalde, fostul jucator de la Braga si Astra. Acesta a adus calificarea Gazului in faza urmatoare a cupei dupa golurile cu meciul de la Radauti.

Stabilitatea financiara este esentiala

Gaz Metan este la un pas de iesirea din insolventa si au trecut vremurile in care la Medias existau mari probleme cu banii. Pare ca lucrurile s-au stabilizat, iar conducatorii de la Medias gestioneaza mai eficient banii. Florin Bratu era platit cu 10.000 de Euro pe luna la Medias, iar Breveld si Eric au fost vanduti ”la pachet” pentru doar 500.000 de Euro.

Galeria a revenit la stadion

Dupa ani in care fotbalistii de la Medias n-au fost sustinuti de galerie din cauza conflictului cu, conducerea din perioada respectiva, acum Gazul are din nou un grup organizt. Galeria Gazului, Commando Mediensis este prezenta la fiecare meci de pe teren propriu si incearca sa-si sustina favoritii si in deplasari. Un exemplu a fost meciul de la Mures cu Hermannstadt.

Fotbalistii tineri din nou in prim plan la Gaz Metan

Alexandru Curtean, Alex Munteanu si Radu Zaharia impresionau la Gaz Metan in urma cu mai multi ani. Apoi a venit o perioada in care s-a mizat mai mult pe experienta, iar Gazul nu a mai promovat fotbalisti din propria pepiniera. Acum s-a revenit la vechile obiceiuri.

Darius Olaru este unul dintre cei mai buni tineri fotbalisti din Liga 1. Razvan Trif si-a castigat postul de titular in defensiva Gazului, iar in aceasi situatie este Iulian Cristea. Despre Olaru se spune ca are oferte de la FCSB si Dinamo Kiev, iar in iarna sunt sanse mari sa plece de la Gaz Metan.

Experienta lui Pustai si entuziasmul lui Teja

Cristian Pustai a trecut in plan secund la Medias, iar acum principal este Mihai Teja. Experienta lui Pustai si entuziasmul lui Teja au dus Gazul pe locul 3 in campionat. Nu este pentru prima data cand Cristian Pustai este ”sfatuitor” la Gaz Metan. Cand Dan Matei era principal la Gaz Metan s-a intamplat acelasi lucru. Atunci clubul a retrogradat in liga secunda dupa ce nu a reusit sa castige in ultima etapa la Brasov.

Probabil cel mai bun gazon din tara este la Medias

Rezultatele bune ale Gazului de "acasa" sunt datorate si oamenilor care se ocupa de gazon. Daca echipe cu pretentii precum Craiova, FCSB sau Dinamo se plang de faptul ca nu pot evolua pe gazonul de pe propriul stadion, la Medias terenul arata excelent.

Dupa meciul cu Iasi, pentru Gaz Metan urmeaza o deplasare dificila la Sfantu Gheorghe apoi vine pauza pentru partidele echipelor nationale.

Trei fotbalisti de la Gaz Metan au fost convocati la echipele nationale la ultima pauza internationala. Olaru la nationala de tineret, Nasser Chamed la nationala din Insulele Comore si Boubacar Fofana pentru amicalele primei selectionate din Guinea unde este coechipier cu vedeta lui Liverpool, Keita.

FOTO: Gazistul.ro