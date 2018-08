"Un leu nu se intoarce niciodata cand latra un caine!" Mesajul lui Gnohere dupa ce a marcat cu Gaz Metan: cine e vizat direct

Harlem Gnohere a revenit cu un mesaj criptic dupa victoria FCSB cu Gaz Metan.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV!

Gnohere a inscris in victoria cu 3-1 a ros-albastrilor si a ajuns la cota 4 in acest sezon. 'Bizonul' a postat un nou mesaj pe Instagram, mesaj indreptat, cel mai probabil, tot catre Mircea Rednic.



"Ignora persoanele care te critica. Un leu nu se intoarce niciodata cand un caine latra", a fost mesajul lui Gnohere.



"Bizonul a zis ca vrea la Steaua, ca vrea performanta. De cand e el acolo, am vazut ce performanta au facut. Au luat vreo doua campionate si nu stiu cate alte cupe", a fost declaratia lui Rednic care l-a deranjat pe atacantul FCSB.