18:00 Chiajna - Sepsi, 21:00 Dinamo - Astra | Multescu revine in Stefan cel Mare, Bratu nu sta prea confortabil pe scaun

16:05

Liga 1 revine dupa meciurile echipelor nationale! Chiajna - Sepsi, de la ora 18:00, si Dinamo - Astra, de la 21:00, sunt meciurile zilei de vineri.



Chiajna - Sepsi OSK, 18:00



Prima partida se joaca la Chiajna, acolo unde se intalnesc dezamagirea si revelatia campionatului. Gazdele sunt din nou in zona retrogradarii, in timp ce oaspetii au un parcurs foarte bun si vor sa obtina toate cele 3 puncte in meciul de la Chiajna.



Chiajna se afla pe locul 13, in timp ce pe Sepsi o gasim pe loc de playoff, pozitia a 5-a. Gazdele vin dupa infrangeri identice. Au pierdut cu 0-3 atat in deplasarea de la Iasi, cat si acasa cu Astra Giurgiu. Sepsi a obtinut 4 puncte in ultimele doua etape. 1-0 cu Dunarea Calarasi pe teren propriu si 1-1 in deplasarea de la Botosani.



Dinamo - Astra Giurgiu, 21:00



Derby-ul zilei se joaca in Stefan cel Mare, unde Dinamo primeste vizita celor de la Astra. Bratu are postul in pericol dupa infrangerea de la Craiova, scor 0-3, si este obligat sa castige meciul cu Astra. Formatia antrenata de Gigi Multescu vine dupa un rezultat de egalitate, scor 0-0, pe teren propriu cu FC Voluntari.



Inainte de acest meci, Dinamo este in afara locurilor de playoff. Cainii ocupa locul 8, cu 10 puncte, in timp ce Astra este pe locul 4, cu 11 puncte, si fara niciun meci pierdut in actualul sezon. Astra a castigat ultimul meci cu Dinamo si i-a scos atunci pe bucuresteni din playoff. A fost 2-0 pentru Astra la Giurgiu si Vasile Miriuta pleca de la echipa patronata de Negoita.



CLASAMENTUL LIGII 1