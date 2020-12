Nimeni nu mai crede in promisiunile lui Cortacero?! Antrenorul dorit la Dinamo, aproape sa semneze cu un club din liga a doua a Spaniei

Jucatorii si staff-ul lui Dinamo au inceput sa plece de la club dupa ce si-au pierdut increderea in spaniolii de la conducere.

Ramas fara Cosmin Contra, Pablo Cortacero anunta ca situatia este sub control si ca are o varianta perfecta pentru banca tehnica a "cainilor rosii". Spaniolul si l-ar dori pe Paco Jemez, care a fost comparat in trecut cu Pep Guardiola si al carui stil de joc este compatibil cu Barcelona.

Se pare, insa, ca Jemez ar fi cerut niste garantii inainte de a se decide sa semneze cu Dinamo. Cel mai probabil acestea nu i-au fost oferite, jurnalistii de la Marca notand faptul ca antrenorul a reluat negocierile cu Real Zaragoza, club din a doua liga a Spaniei, pe care l-a mai antrenat in trecut.

Paco Jemez discuta acum cu oficialii Zaragozei despre salariu si despre bugetul pentru transferuri, astfel incat sa poata consolida echipa si sa o salveze de la retrogradare in acest sezon.

Conducerea echipei iberice este hotarata sa-i faca toate poftele tehnicianului pentru a-l convinge sa semneze, lucru care i-ar inchide toate usile lui Cortacero spre Jemez.

In acest moment, pe banca tehnica a lui Dinamo se afla Ionel Gane, care a anuntat insa ca isi va regandi pozitia dupa meciurile care au mai ramas de disputat in 2020.